2019-12-26T10:03:33+03:00
Происшествия

В Невинномысске в ДТП погиб человек и четверо пострадали

Все по вине водителя "Лады Приоры"
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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В Невинномысске вечером 25 декабря произошла смертельная авария. Водитель «Лады Приоры» при повороте налево на красный сигнал светофора не пропустил «ГАЗель» и столкнулся с ней.

Один пассажир «Приоры» сразу же погиб, тяжелые травмы получили оба водителя и еще два пассажира «Приоры». Легковушкой управлял 29-летний житель соседнего региона.

На его машине была установлена летняя резина, стекла сильно затонированы, а страхового полиса не имелось.

Назначена проверка, сообщает УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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