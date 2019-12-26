В Невинномысске в ДТП погиб человек и четверо пострадали
Все по вине водителя "Лады Приоры"
Фото: УГИБДД по СК
Изменить размер текста:
В Невинномысске вечером 25 декабря произошла смертельная авария. Водитель «Лады Приоры» при повороте налево на красный сигнал светофора не пропустил «ГАЗель» и столкнулся с ней.
Один пассажир «Приоры» сразу же погиб, тяжелые травмы получили оба водителя и еще два пассажира «Приоры». Легковушкой управлял 29-летний житель соседнего региона.
На его машине была установлена летняя резина, стекла сильно затонированы, а страхового полиса не имелось.
Назначена проверка, сообщает УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU