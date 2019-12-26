В Георгиевске депутаты приостановили бойкот

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-26T10:45:29+03:00

Они снова приступили к своим обязанностям

Изменить размер текста: A A

Большая часть депутатов Георгиевского округа закончила свой протест, пишет NewsTracker. Накануне депутаты партий «Справедливая Россия» и ЛДПР не пришли на заседание по приятию муниципального бюджета и кворум пришлось собирать из единороссов.

8 бойкотирующих депутатов выражали несогласие с политикой председателя думы, который вносил поправки в проекты отдельных законопроектов накануне заседаний, не давая толком с ними ознакомиться. 24 декабря в прокуратуру депутатами был направлен запрос с просьбой проверить соблюдение регламента.

Сейчас члены ЛДПР, по данным источника NewsTracker, временно перестали участвовать в протесте.

ИСТОЧНИК KP.RU