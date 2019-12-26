2019-12-26T10:45:29+03:00
Политика

В Георгиевске депутаты приостановили бойкот

Они снова приступили к своим обязанностям
Полина ШАПОШНИКОВА
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Большая часть депутатов Георгиевского округа закончила свой протест, пишет NewsTracker. Накануне депутаты партий «Справедливая Россия» и ЛДПР не пришли на заседание по приятию муниципального бюджета и кворум пришлось собирать из единороссов.

8 бойкотирующих депутатов выражали несогласие с политикой председателя думы, который вносил поправки в проекты отдельных законопроектов накануне заседаний, не давая толком с ними ознакомиться. 24 декабря в прокуратуру депутатами был направлен запрос с просьбой проверить соблюдение регламента.

Сейчас члены ЛДПР, по данным источника NewsTracker, временно перестали участвовать в протесте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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