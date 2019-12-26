2019-12-26T10:48:44+03:00
Общество

Глава Ессентуков подвел итог реконструкции Курортного парка

Какой объект отреставрируют в следующем году, решит общественность города-курорта
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Фото пресс-службы главы администрации Ессентуков.Фото пресс-службы главы администрации Ессентуков.
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Стартовой площадкой большой реконструкции Курортного парка стала его верхняя часть с Николаевскими ваннами. Пилотным же объектом, построенным на средства курортного сбора, стал бульвар или Партерная группа. Это самая оживленная дорога для отдыхающих - от Грязелечебницы, мимо санатория «Москва» к ваннам и источникам Лечебного парка.

- Остались последние штрихи, обновленный парк станет новогодним подарком ессентучанам и нашим отдыхающим, сегодня же на Общественном совете мы определим планы благоустройства курорта на 2020 год, - сказал глава города Александр Некристов.

Градоначальник отметил готовность объекта, сейчас работают озеленители, уборщики вывозят строительный мусор, в ближайшие 2 дня все аллеи будут вымыты от следов песка и цемента.

Площадка перед Николаевскими ваннами полностью закончена - фонтан и малые архитектурные формы отреставрировали, облагородили прогулочные аллеи, часть из них песчаные терракотовые, установили светодиодное освещение, идет монтаж аудиосистемы. Приятная расслабляющая музыка станет частью полезных прогулок по обновленным аллеям парка.

Реконструкция Курортной жемчужины Ессентуков проходит в соответствии с историческими канонами. Проектировщики сверяют свои планы с архивными фотографиями, все беседки, здания, архитектурные формы сохранят дух той эпохи.

Сегодня же общественность города назовет объект, который в 2020 году будет отреставрирован на средства курортного сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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