Самое значительное подорожание тарифов ЖКХ ожидает жителей СКФО в 2020 году
Предельный индекс повышения тарифов на услуги ЖКХ в СКФО самый высокий. В 2020 году, по сообщению Федеральной антимонопольной службы, средний рост цен за коммунальные услуги по стране составит 4%. Изменения произойдут 1 июля, один раз в год, сообщают "Известия".
Но для каждого региона правительство устанавливает свой порог роста цен, который не может быть превышен.
И самый высокий порог у Чечни — 6,5%. В Дагестане, Ингушетии и КБР он также высок: 5,2%, 5,1% и 5,4% соответственно. Это связано с устаревшей коммунальной инфраструктурой, на ремонт которой властям необходимо найти деньги.
Кстати, в прошлые годы индексы для названных республик СКФО были наименьшими — 3%.
ИСТОЧНИК KP.RU