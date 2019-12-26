Самое значительное подорожание тарифов ЖКХ ожидает жителей СКФО в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-26T11:16:20+03:00

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Предельный индекс повышения тарифов на услуги ЖКХ в СКФО самый высокий. В 2020 году, по сообщению Федеральной антимонопольной службы, средний рост цен за коммунальные услуги по стране составит 4%. Изменения произойдут 1 июля, один раз в год, сообщают "Известия".

Но для каждого региона правительство устанавливает свой порог роста цен, который не может быть превышен.

И самый высокий порог у Чечни — 6,5%. В Дагестане, Ингушетии и КБР он также высок: 5,2%, 5,1% и 5,4% соответственно. Это связано с устаревшей коммунальной инфраструктурой, на ремонт которой властям необходимо найти деньги.

Кстати, в прошлые годы индексы для названных республик СКФО были наименьшими — 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU