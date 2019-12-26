В Минводах чествовали лучших дружинников округа

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-26T11:29:20+03:00

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В администрации Минераловодского городского округа подвели итоги работы в 2019 году народных дружин муниципалитета. В рамках мероприятия лучшие дружинники были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Открыл встречу замглавы администрации Олег Мельников.

Олег Александрович отметил большую роль народных дружин в обеспечении безопасности в муниципалитете, подчеркнув, что, несмотря на проделанную в текущем году работу, необходимо активизироваться в части привлечения к обеспечению порядка на улицах небезучастных людей - тех, кому не все равно, что происходит у них в городе или поселении.

- Минераловодский городской округ является лидером по численности народных дружинников в Ставропольском крае: на сегодняшний день их у нас 240 человек. При этом важно понимать, что успех в обеспечении правопорядка зависит не столько от количества дружинников, сколько от их отношения к этому важному и благородному труду, от отношения к тем процессам, которые происходят вокруг нас. И это очень важно, - обратился к присутствующим замглавы.

Было отмечено, что в течение всего года среди народных дружин и отдельно дружинников проводился конкурс, результаты которого и подвели сегодня в Штабе народных дружин МГО. Так, лучшей добровольной дружиной уходящего года в муниципалитете стала дружина «Авангард» из села Марьины Колодцы.

Тройка лауреатов в конкурсе «Лучший народный дружинник» выглядит следующим образом: Иван Полупанов из ДНД «Розовка» (1-е место), Любовь Солдатова из ДНД «Анджиевская» (2-е место), Александр Кораблев из ДНД «Авангард» (3-е место). Победители и призеры конкурсов получили грамоты.

Кроме того, благодарственными письмами были награждены ДНД «Витязь» из хутора Перевальный, ДНД «Розовка», ДНД «Анджиевская», ДНД «Нижнеалександровская».

ИСТОЧНИК KP.RU