2019-12-26T11:34:40+03:00
Происшествия

Залез в окно и полоснул шею лезвием: как ставрополец расправлялся с бывшей

Одно случайно увиденное сообщение в телефоне стало поводом для убийства
Полина ШАПОШНИКОВА
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38-летний житель Предгорного района подозревается в покушении на убийство.

Он влез в окно дома женщины, с которой жил раньше, чтобы убить ее принесенным с собой лезвием. Два раза мужчина полоснул шею экс-возлюбленной, но женщина стала отчаянно сопротивляться. Это ее и спасло.

Подозреваемый признался в злодеянии, пояснив, что пошел на преступление из-за ревности. Так как случайно увидел в телефоне бывшей смс от воздыхателя.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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