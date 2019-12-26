Залез в окно и полоснул шею лезвием: как ставрополец расправлялся с бывшей
Одно случайно увиденное сообщение в телефоне стало поводом для убийства
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38-летний житель Предгорного района подозревается в покушении на убийство.
Он влез в окно дома женщины, с которой жил раньше, чтобы убить ее принесенным с собой лезвием. Два раза мужчина полоснул шею экс-возлюбленной, но женщина стала отчаянно сопротивляться. Это ее и спасло.
Подозреваемый признался в злодеянии, пояснив, что пошел на преступление из-за ревности. Так как случайно увидел в телефоне бывшей смс от воздыхателя.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU