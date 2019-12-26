«Фееричный» бизнес ежедневно обнаруживают в Ессентуках

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-26T12:09:52+03:00

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Любители дешевых петард в Ессентуках рискуют своим здоровьем. Именно такое предупреждение ежедневно выносят члены межведомственных рейдов по ликвидации незаконных точек с пиротехникой.

Очередные точки сбыта на ессентукских улицах 60 лет Октября, Долина Роз, Октябрьская, Титова лишились своего товара. Сами реализаторы подвергают себя еще и штрафу - от 1500 до 500 000 рублей. Мелкорозничную торговлю разворачивают на курортных улицах вблизи дорог, остановок общественного транспорта, соцобъектов.

Чем ближе Новый год, тем «интереснее» цены на опасный товар. Некоторые горе-торговцы для привлечения покупателей уже объявили тотальную распродажу. По наблюдениям ответственных специалистов, именно дети становятся «жертвами» таких предложений, увеличивая трагическую статистику травмпунктов и хирургических отделений.

Сотрудники пожарного надзора напоминают ессентучанам о том, как должна выглядеть точка реализации пиротехники: на этажах выше первого; продукция расположена в отдалении от систем отопления; запрещена система «самообслуживания»; обязательно присутствовать сертификаты качества и инструкции на русском языке; наличие кассового аппарата.

На 25 квадратных метрах, к примеру, реализовывать одновременно можно не больше 100 кг изделий. И, самое главное, продажа пиротехники детям, не достигшим 16-летнего возраста, грозит нелегалам штрафами в 30 - 40 тысяч рублей. 10-летние любители «особых» новогодних товаров могут рассчитывать только на хлопушки и бенгальские свечи.

ИСТОЧНИК KP.RU