Путин назначил нового прокурора Ставропольского края
За Александра Лоренца краевые депутаты проголосовали еще осенью
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На Ставрополье указом президента страны Владимира Путина назначен новый прокурор края.
Александр Лоренц ранее занимал должность заместителя прокурора Омской области. Там он был награжден знаком «За безупречную службу» и стал почётным работником.
Еще осенью этого года стало известно о кандидатуре нового прокурора. За Лоренца проголосовали все депутаты краевого парламента.
Кстати, в Северной Осетии также назначен новый прокурор. Александр Морозов до этого занимал должность первого заместителя прокурора Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU