Зарыл в мусоре и поджег: в КБР мужчина задушил знакомую

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-26T14:10:36+03:00

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В КБР день спустя после обнаружения трупа задержан предполагаемый убийца. 25 декабря на окраине станицы Солдатская Прохладненского района нашли мертвой 31-летнюю женщину. Тело ее было сожжено. Но экспертиза показала, что смерть произошла от удушения.

Под подозрение попал трижды судимый 24-летний местный житель, который освободился из заключения в ноябре 2019 года.

Мужчина уже во всем признала, пояснив, что поссорился со знакомой, выпив с ней алкоголь. Погибшая оскорбила подозреваемого, а он не стерпел. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина присыпал тело мусором и поджег.

Подозреваемого держат под стражей. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по КБР.

ИСТОЧНИК KP.RU