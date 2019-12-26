Сотрудник "РЖД" шантажировал ставропольских бизнесменов

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-26T15:25:50+03:00

Он вымогал у них деньги за отказ от гражданских исков о сносе построек

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Начальник Минераловодского отдела управления имуществом Северо-Кавказской железной дороги ОАО «Российские железные дороги» Шакель Ч.В. оказался причастен к вымогательству.

Он требовал деньги у ставропольских бизнесменов, чьи капитальные строения были расположены в полосе отвода железной дороги ОАО «РЖД», за отказ подачи гражданских исков о сносе построек.

С января по май прошлого года на Шакеля было возбуждено 3 уголовных дела.

20 декабря Минераловодский городской суд признал сотрудника «РЖД» виновным и приговорил его к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU