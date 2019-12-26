2019-12-26T15:56:18+03:00
Общество

Что благоустроить в Минводах, могут решить сами жители

Власти округа ждут предложений от населения
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С 24 декабря начался прием предложений от населения по включению общественных территорий Минераловодского городского округа в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды».

Свои предложения жители округа могут оставить по следующим адресам в городе Минеральные Воды:

- улица 50 лет Октября, 87 «а» (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Минераловодского муниципального района Ставропольского края);

- ул. Железноводская, 24 (Управление муниципального хозяйства администрации МГО);

- проспект Карла Маркса, 54 (администрация МГО).

Сбор предложений продлится до 14 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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