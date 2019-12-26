Хитрая жительница Моздока «поженила» узбека за 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-26T16:15:22+03:00

Против злоумышленницы возбуждены два головных дела по статье «Посредничество во взяточничестве» Фото: Евгения ГУСЕВА

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56-летний уроженец Узбекистана хотел получить диплом о среднем образовании. Помочь работяге вызвалась 44-летняя жительница Моздока. Однако за свою услугу она потребовала от узбека 25 тысяч рублей.

Вручить «корочку знаний» «пожилому студенту» женщине помешали оперативники. В момент получения денег они задержали мошенницу.

Позже выяснилось, что этой весной злоумышленница оформила мужчине свидетельство о заключении брака в ЗАГСе Владикавказа.

За «счастливую семейную жизнь» узбек заплатил предприимчивой женщине 15 тысяч рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД Северной Осетии. Против злоумышленницы возбуждены два головных дела по статье «Посредничество во взяточничестве».

ИСТОЧНИК KP.RU