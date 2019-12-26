Хитрая жительница Моздока «поженила» узбека за 15 тысяч рублей
56-летний уроженец Узбекистана хотел получить диплом о среднем образовании. Помочь работяге вызвалась 44-летняя жительница Моздока. Однако за свою услугу она потребовала от узбека 25 тысяч рублей.
Вручить «корочку знаний» «пожилому студенту» женщине помешали оперативники. В момент получения денег они задержали мошенницу.
Позже выяснилось, что этой весной злоумышленница оформила мужчине свидетельство о заключении брака в ЗАГСе Владикавказа.
За «счастливую семейную жизнь» узбек заплатил предприимчивой женщине 15 тысяч рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД Северной Осетии. Против злоумышленницы возбуждены два головных дела по статье «Посредничество во взяточничестве».
ИСТОЧНИК KP.RU