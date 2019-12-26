На Ставрополье женщина заболела сибирской язвой

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-26T16:17:54+03:00

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В Изобильненском городском округе в селе Подлужном местная жительница заболела сибирской язвой. Сейчас она находится в больнице, ей занимаются медики. Угрозы жизни нет.

Как заявил глава региона Владимир Владимиров, ситуация под контролем, началось расследование. Также обеспечиваются профилактические меры. Уже проверены все животноводческие точки, которые находились поблизости. В селе проведена дезинфекция.

Следят за состоянием знакомых заболевшей. На Ставрополье имеется достаточное количество вакцины против сибирской язвы.

ИСТОЧНИК KP.RU