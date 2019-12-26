На Ставрополье женщина заболела сибирской язвой
Началось расследование
Фото: Инстаграм губернатора Владимира Владимирова
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В Изобильненском городском округе в селе Подлужном местная жительница заболела сибирской язвой. Сейчас она находится в больнице, ей занимаются медики. Угрозы жизни нет.
Как заявил глава региона Владимир Владимиров, ситуация под контролем, началось расследование. Также обеспечиваются профилактические меры. Уже проверены все животноводческие точки, которые находились поблизости. В селе проведена дезинфекция.
Следят за состоянием знакомых заболевшей. На Ставрополье имеется достаточное количество вакцины против сибирской язвы.
ИСТОЧНИК KP.RU