Следователи проверяют обстоятельства гибели мальчика в Буденновске
Подросток разбился
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В Буденновске 15-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа. Трагедия произошла 23 декабря. Подростка, еще живого, довезли до больницы, но он скончался в реанимационном отделении.
В качестве версии произошедшего рассматривается несчастный случай. Следователи организовали проверку, поговорили с родственниками мальчика и назначали судебно-медицинскую экспертизу.
Будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU