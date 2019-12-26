2019-12-26T16:29:57+03:00
Происшествия

Следователи проверяют обстоятельства гибели мальчика в Буденновске

Подросток разбился
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Буденновске 15-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа. Трагедия произошла 23 декабря. Подростка, еще живого, довезли до больницы, но он скончался в реанимационном отделении.

В качестве версии произошедшего рассматривается несчастный случай. Следователи организовали проверку, поговорили с родственниками мальчика и назначали судебно-медицинскую экспертизу.

Будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Северной Осетии схватили банду торговцев ртутью, оружием и фальшивыми долларами
Избитая девочка из Ингушетии вернулась после лечения домой
Ураган едва не уничтожил горный район в Ингушетии
Два человека погибли в столкновении иномарок под Ставрополем
В Невинномысске у нового путепровода вырвали подсветку
У собора Ставрополя установили рождественский вертеп
Следователи проверяют обстоятельства гибели мальчика в Буденновске
На Ставрополье женщина заболела сибирской язвой
Хитрая жительница Моздока «поженила» узбека за 15 тысяч рублей
Что благоустроить в Минводах, могут решить сами жители
Сотрудник "РЖД" шантажировал ставропольских бизнесменов
Зарыл в мусоре и поджег: в КБР мужчина задушил знакомую
Жестоко убивший экс-жену Вадим Техов, снова пытался покончить жизнь самоубийством
Путин назначил нового прокурора Ставропольского края
«Фееричный» бизнес ежедневно обнаруживают в Ессентуках
Залез в окно и полоснул шею лезвием: как ставрополец расправлялся с бывшей
В Минводах чествовали лучших дружинников округа
Самое значительное подорожание тарифов ЖКХ ожидает жителей СКФО в 2020 году
Глава Ессентуков подвел итог реконструкции Курортного парка
В Георгиевске депутаты приостановили бойкот
В Невинномысске в ДТП погиб человек и четверо пострадали