Следователи проверяют обстоятельства гибели мальчика в Буденновске

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-26T16:29:57+03:00

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В Буденновске 15-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа. Трагедия произошла 23 декабря. Подростка, еще живого, довезли до больницы, но он скончался в реанимационном отделении.

В качестве версии произошедшего рассматривается несчастный случай. Следователи организовали проверку, поговорили с родственниками мальчика и назначали судебно-медицинскую экспертизу.

Будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU