В Невинномысске у нового путепровода вырвали подсветку

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-26T17:03:34+03:00

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Подсветка нового путепровода испорчена неизвестными в Невинномысске. В ночь на 26 декабря фонари пропали, пишет «Ставропольская правда», ссылаясь на личную страницу в соцсетях главы города Михаила Миненкова.

Подсветка была вырвана с особой жестокостью, с корнями. Но ее уже заменили на новую, а вандалов ищут. Местные жители массово осудили поступок злоумышленников: «Неужели, возле каждого столба нужно ставить надзирателя?».

ИСТОЧНИК KP.RU