В Невинномысске у нового путепровода вырвали подсветку
Вандалов ищут
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Подсветка нового путепровода испорчена неизвестными в Невинномысске. В ночь на 26 декабря фонари пропали, пишет «Ставропольская правда», ссылаясь на личную страницу в соцсетях главы города Михаила Миненкова.
Подсветка была вырвана с особой жестокостью, с корнями. Но ее уже заменили на новую, а вандалов ищут. Местные жители массово осудили поступок злоумышленников: «Неужели, возле каждого столба нужно ставить надзирателя?».
ИСТОЧНИК KP.RU