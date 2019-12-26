Избитая девочка из Ингушетии вернулась после лечения домой

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-26T19:57:03+03:00

Она прилетела на самолете вместе с мамой

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Аиша Ажигова из Ингушетии, доведенная до ампутации руки родной тетей, выписалась из московской больницы и вернулась на родину.

В аэропорту Магаса ее в четверг вместе с мамой встречали представители администрации главы республики, детский омбудсмен Зарема Чахкиева и представители муниципальных властей.

Как сообщила мать девочки, Лидия Ажигова, ребенок хорошо себя чувствует и рад воссоединению.

Теперь семья находится под пристальным надзором местных властей.

Сейчас мама, дочь и братья будут жить в благоустроенной квартире рядом со школой.

Будет решаться вопрос по установке протеза вместо ампутированной руки.

ИСТОЧНИК KP.RU