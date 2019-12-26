Избитая девочка из Ингушетии вернулась после лечения домой
Аиша Ажигова из Ингушетии, доведенная до ампутации руки родной тетей, выписалась из московской больницы и вернулась на родину.
В аэропорту Магаса ее в четверг вместе с мамой встречали представители администрации главы республики, детский омбудсмен Зарема Чахкиева и представители муниципальных властей.
Как сообщила мать девочки, Лидия Ажигова, ребенок хорошо себя чувствует и рад воссоединению.
Теперь семья находится под пристальным надзором местных властей.
Сейчас мама, дочь и братья будут жить в благоустроенной квартире рядом со школой.
Будет решаться вопрос по установке протеза вместо ампутированной руки.
ИСТОЧНИК KP.RU