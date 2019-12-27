Рашид Темрезов принял участие в заседании Госсовета

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-27T10:39:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Заседание Госсовета, посвященное аграрной политике, провел в Кремле Владимир Путин. Обсуждался вопрос эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

Глава государства отметил, что в последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем по экономике России.

- Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло еще на 4,1%. Что важно, постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов и структур, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств, - сказал он.

По его словам, в 2019 году, зафиксирован рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои.

- По зерну по всем прогнозам снова выходим на высокий результат - порядка 121 млн тонн. Ежегодный урожай за 100 млн тонн становится устойчивой тенденцией, - отметил президент.

При этом Владимир Путин отметил, что сельскохозяйственная отрасль не сможет в дальнейшем так же успешно развиваться и привлекать молодые и квалифицированные кадры, если не будет решена проблема качества жизни в селе. По его словам, сельские территории по-прежнему отстают в сфере социальной обустроенности, доступности инфраструктуры.

Еще одна системная проблема, по словам президента, - средняя зарплата в сельском хозяйстве, и она составляет примерно две трети только от средней по экономике. Он добавил, что следует продолжить субсидирование производителей отечественной сельхозтехники и поручил проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов.

В КЧР сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений развития экономики. Объем производства продукции сельского хозяйства за последние 5 лет вырос более чем на 25%. Результат достигнут благодаря эффективной реализации мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Более 700 сельскохозяйственным товаропроизводителям ежегодно оказывается господдержка, которая охватывает весь спектр направлений развития агропромышленного комплекса.

Валовой сбор зерна в республике за последние пять лет возрос более чем на 27%. Несмотря на засуху, в регионе в 2019 году собрано 438 тысяч тонн зерна. Карачаево-Черкесия также занимает лидирующие позиции по урожайности сахарной свеклы с показателем 485 центнеров с гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU