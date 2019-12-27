В Невинномысске открыли крупнейший на Ставрополье путепровод

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-27T11:09:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Невинномысске состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового путепровода, связавшего между собой две части города, разделённые железнодорожными путями. Благодаря путепроводу удастся разгрузить транспортные потоки и увеличить пропускную способность автодорожной сети.

Со столь значимым событием горожан поздравил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Этот путепровод - долгожданный для всех жителей Невинномысска. Спасибо строителям, которые построили этот объект качественно и в рекордные сроки. Пусть он надёжно и долго служит людям. В новом году - всем горожанам, всем ставропольцам - только ровных дорог и всего самого наилучшего! - пожелал глава края.

Символический старт движения транспорта по путепроводу дала праздничная автоколонна. Она включала автомобиль с Дедом Морозом и Снегурочкой, строительную технику и ретроавтомобили.

На сегодня путепровод является крупнейшим объектом дорожного строительства на Ставрополье. Его протяжённость с учётом автодорожных подходов превышает 1,1 километра, а общая протяжённость всей автомобильной развязки - более 3 километров. На пролётной части путепровода организованы 4 полосы движения транспорта и 2 тротуара. Сооружение пересекает 5 железнодорожных путей. В процессе работы также выполнено переустройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

Строительство нового инфраструктурного объекта было реализовано в рамках краевой программы. Общий объём финансирования составил около 1,7 миллиарда рублей.

Средства на разработку проектно-сметной документации выделила компания «ЕвроХим», направившая на эти цели 10 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU