Как Сбербанк будет работать в праздники
Для удобства клиентов и доступности услуг в период новогодних каникул в январе 2020 года Ставропольское отделение Сбербанка утвердило перечень и график работы дежурных офисов по обслуживанию физических лиц.
Они будут работать с 3 по 6 января включительно, а также 8 января в городах и сельских населенных пунктах края.
С измененным режимом работы можно познакомиться на сайте www.sberbank.ru или позвонить на бесплатную круглосуточную линию, обслуживающую физических лиц - 8-800-555-55-50.
ИСТОЧНИК KP.RU
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