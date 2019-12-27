Как Сбербанк будет работать в праздники

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-27T11:16:05+03:00

График работы дежурных офисов банка на Ставрополье в январе 2020 года

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Для удобства клиентов и доступности услуг в период новогодних каникул в январе 2020 года Ставропольское отделение Сбербанка утвердило перечень и график работы дежурных офисов по обслуживанию физических лиц.

Они будут работать с 3 по 6 января включительно, а также 8 января в городах и сельских населенных пунктах края.

С измененным режимом работы можно познакомиться на сайте www.sberbank.ru или позвонить на бесплатную круглосуточную линию, обслуживающую физических лиц - 8-800-555-55-50.

ИСТОЧНИК KP.RU