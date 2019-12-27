Мужчину, зарезавшего 8-месячную дочь на Ставрополье, ждет суд
Трагедия разыгралась в селе Бешпагир в мае этого года
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В Грачевском районе завершено расследование уголовного дела мужчины, обвиняемого в убийстве маленькой дочки. В одном из домов села Бешпагир 43-летний обвиняемый поссорился с женой. После этого он ударил ножом в шею 8-месячную дочь. Ребенок умер на месте, а мужчина попытался свести счеты с жизнью.
Сейчас расследование завершено. Дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU