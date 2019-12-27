Рамзан Кадыров исполнил желания российских детей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-27T12:28:52+03:00

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Рамзан Кадыров стал Дедом Морозом для российских детей. Глава Чечни, перед заседанием Государственного совета в Кремлёвском дворце, снял несколько конвертов с традиционной «Ёлки желаний».

— Было очень приятно встретиться и пообщаться с коллегами, — написал Кадыров в «ВКонтакте». — Кроме того, как обычно, я не упустил возможность подойти к «Елке желаний». На ней, как всегда, множество детских писем с желаниями. Поискав, я нашёл три письма, адресованные мне. Один из авторов мечтал встретиться со мной. Конечно же, это случиться! Второй ребёнок очень хотел поехать в столицу и посмотреть, как здесь отмечают Новый год. И третий очень просил ноутбук.

В праздничное предновогоднее время глава Чечни не мог отказать детям. Он поручил выполнить все три желания как можно скорее, чтобы мальчики и девочки встретили Новый год счастливыми!

Напомним, что «Ёлка желаний» впервые появилась в Татарстане в 2014 году. Идея принадлежит благотворительному проекту «Мечтай со мной». Об идее узнал президент Владимир Путин, перенёсший «Ёлку желаний» в Кремль.

В этом году Дедом Морозом побыл и сам президент. Путин исполнил желание 10-летнего мальчика Андрея из Ставрополя. Он мечтал побывать на Красной Поляне. Глава государства не только организовал ему отдых, но лично позвонил и поговорил с ребёнком, узнал как ему отдыхается и придумал для него несколько приятных развлечений в дополнение к поездке.

ИСТОЧНИК KP.RU