Подарок на подарке и любимая Мышка - как искалеченную ингушскую девочку встретили на родине

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-27T12:38:25+03:00

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7-летняя Аиша, избитая тетей до потери руки, вернулась в Ингушетию. Кадры со встречи девочки в аэропорту Магаса, где она будет жить, опубликовали неравнодушные пользователи, которые поддерживали связь с журналистами "КП - Северный Кавказ" на протяжении всей истории.

Возвращение самолета с Аишой. Видео: соцсети.

С самолета девочку с мамой встретили журналисты, местные активисты и аниматоры. Пока взрослые комментировали ситуацию на камеру, Аиша игралась с мышкой в новогоднем образе.

Ребенок будет жить в комфортабельной квартире в Магасе. Для семьи ее снимает сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев. Девочку еще повезут в Москву, чтобы установить протез и закончить реабилитацию ампутированной конечности.

О жестоко избитой Аише стало известно в июле. Тогда девочку положили в больницу с множественными травмами: ушибами, ссадинами, гематомами. Ребенок мог лишиться рук, поэтому ее экстренно прооперировали в Ингушетии и после этого отправили в Москву. Там ей удалили часть правой руки.

Против тети Макки Ганиевой, которая избивала ребенка, возбудили уголовное дело. Как выяснилось позже, она уже была судима за поножовщину на дороге. Женщина также била своего мужа.

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ИСТОЧНИК KP.RU