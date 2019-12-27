Синоптики рассказали, будет ли на Ставрополье снег в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-27T15:16:07+03:00

Ведущий синоптик края напомнила, что за последние 10 лет снег в праздник выпадал лишь дважды

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Главный синоптик Ставропольского края Светлана Соловьева поделилась прогнозами на новогоднюю ночь, пишет NewsTracker.

Праздник традиционно не порадует ставропольцев красивым снегопадом или просто белым покровом на земле. Как напомнила Соловьева, снег и мороз «в подарок» жители края получили за последние 10 лет только два раза. Хорошими девочками и мальчиками ставропольцы были только в 2015 и 2016 годы.

С 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 температура воздуха будет примерно около 0 градусов. Не исключены небольшие морозы в отдельных территориях края. Днем 1 января регион ожидает плюсовая температура.

- Осадки будут в основном в виде дождя, местами с мокрым снегом. Так что обильных снегопадов в новогоднюю ночь мы не ждем, — не утешила синоптик.

Хотя в первую январскую неделю небольшой снег и мороз не исключены.

ИСТОЧНИК KP.RU