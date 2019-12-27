Синоптики рассказали, будет ли на Ставрополье снег в новогоднюю ночь
Главный синоптик Ставропольского края Светлана Соловьева поделилась прогнозами на новогоднюю ночь, пишет NewsTracker.
Праздник традиционно не порадует ставропольцев красивым снегопадом или просто белым покровом на земле. Как напомнила Соловьева, снег и мороз «в подарок» жители края получили за последние 10 лет только два раза. Хорошими девочками и мальчиками ставропольцы были только в 2015 и 2016 годы.
С 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 температура воздуха будет примерно около 0 градусов. Не исключены небольшие морозы в отдельных территориях края. Днем 1 января регион ожидает плюсовая температура.
- Осадки будут в основном в виде дождя, местами с мокрым снегом. Так что обильных снегопадов в новогоднюю ночь мы не ждем, — не утешила синоптик.
Хотя в первую январскую неделю небольшой снег и мороз не исключены.
ИСТОЧНИК KP.RU