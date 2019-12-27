За кражу Рождества осудят ставропольского "Гринча"

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-27T15:14:27+03:00

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В Железноводске у женщины прямо перед Новым годом спилили голубую ель. 18 лет росла посаженная ей красавица, а в один день дерево спилил неизвестный.

Полиция нашла «Гринча». Им оказался 45-летний ранее судимый мужчина, проживающий недалеко от потерпевшей. В дежурной части он во всем сознался, рассказав, что давно приметил ель соседки. А в один из дней просто явился к дому женщины с пилой. Но погрузить дерево в собственную легковую машину похитителю не удалось, пришлось вызывать грузовик. На нем сосед вывез и сдал похищенную ель на продажу.

Возбуждено уголовное дело о краже, пишет «Ставропольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU