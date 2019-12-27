2019-12-27T15:14:27+03:00
Происшествия

За кражу Рождества осудят ставропольского "Гринча"

Дело о голубой ели расследуется полицией
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Железноводске у женщины прямо перед Новым годом спилили голубую ель. 18 лет росла посаженная ей красавица, а в один день дерево спилил неизвестный.

Полиция нашла «Гринча». Им оказался 45-летний ранее судимый мужчина, проживающий недалеко от потерпевшей. В дежурной части он во всем сознался, рассказав, что давно приметил ель соседки. А в один из дней просто явился к дому женщины с пилой. Но погрузить дерево в собственную легковую машину похитителю не удалось, пришлось вызывать грузовик. На нем сосед вывез и сдал похищенную ель на продажу.

Возбуждено уголовное дело о краже, пишет «Ставропольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дилерский центр «СтрелаАвто» приглашает «шкодоводов» и их детей на «шоколадную фабрику»
Невероятная история о том, как судьба сделала россиянина Сантой для незнакомой девочки из Австрии
Рашид Темрезов: «Результаты нашей работы должен почувствовать каждый житель нашей республики»
В КЧР осужден организатор наемного убийства кандидата на пост председателя правительства
В Пятигорске протестировали Volkswagen Teramont
На несуществующих свалках коммерсант на Ставрополье заработал 11 млн рублей
Чиновника из Дагестана будут судить за передачу земли своим родственникам
Кавказец на Land Rover угнал Kia Rio у мастера спорта в Петербурге
За кражу Рождества осудят ставропольского "Гринча"
Синоптики рассказали, будет ли на Ставрополье снег в новогоднюю ночь
Минприроды Ингушетии подозревают в сговоре при проведении торгов
Подарок на подарке и любимая Мышка - как искалеченную ингушскую девочку встретили на родине
Рамзан Кадыров исполнил желания российских детей
Мужчину, зарезавшего 8-месячную дочь на Ставрополье, ждет суд
В последние дни года на Ставрополье польёт дождь
Как Сбербанк будет работать в праздники
В Невинномысске открыли крупнейший на Ставрополье путепровод
Рашид Темрезов принял участие в заседании Госсовета
Готовился сделать из соседа шашлык: на Ставрополье задержан кровожадный рецидивист
Под Пятигорском водитель "Форда" отправил пешехода в кому
Семья Арашуковых сбежала за границу из-за новых уголовных дел
В Северной Осетии схватили банду торговцев ртутью, оружием и фальшивыми долларами