2019-12-27T16:14:43+03:00
Происшествия

Чиновника из Дагестана будут судить за передачу земли своим родственникам

Магомед Джелилов отдал родне шесть гектаров муниципальной земли
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Его будут судить за шесть эпизодов преступления, которые нарушают четвертую часть 160 статьи УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере), передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как уверяет следователи, чиновник в 2015 году незаконно издал поставления, по которым он передавал в собственность своим родственникам шесть гектаров земли. Стоимость участков оценили в 8,7 миллиона рублей.

- Магомед Джелилов содержится под стражей. Уголовное дело для определения территориальной подсудности направлено в Верховный Суд Российской Федерации, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дилерский центр «СтрелаАвто» приглашает «шкодоводов» и их детей на «шоколадную фабрику»
Невероятная история о том, как судьба сделала россиянина Сантой для незнакомой девочки из Австрии
Рашид Темрезов: «Результаты нашей работы должен почувствовать каждый житель нашей республики»
В КЧР осужден организатор наемного убийства кандидата на пост председателя правительства
В Пятигорске протестировали Volkswagen Teramont
На несуществующих свалках коммерсант на Ставрополье заработал 11 млн рублей
Чиновника из Дагестана будут судить за передачу земли своим родственникам
Кавказец на Land Rover угнал Kia Rio у мастера спорта в Петербурге
За кражу Рождества осудят ставропольского "Гринча"
Синоптики рассказали, будет ли на Ставрополье снег в новогоднюю ночь
Минприроды Ингушетии подозревают в сговоре при проведении торгов
Подарок на подарке и любимая Мышка - как искалеченную ингушскую девочку встретили на родине
Рамзан Кадыров исполнил желания российских детей
Мужчину, зарезавшего 8-месячную дочь на Ставрополье, ждет суд
В последние дни года на Ставрополье польёт дождь
Как Сбербанк будет работать в праздники
В Невинномысске открыли крупнейший на Ставрополье путепровод
Рашид Темрезов принял участие в заседании Госсовета
Готовился сделать из соседа шашлык: на Ставрополье задержан кровожадный рецидивист
Под Пятигорском водитель "Форда" отправил пешехода в кому
Семья Арашуковых сбежала за границу из-за новых уголовных дел
В Северной Осетии схватили банду торговцев ртутью, оружием и фальшивыми долларами