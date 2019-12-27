Чиновника из Дагестана будут судить за передачу земли своим родственникам

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-27T16:14:43+03:00

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Его будут судить за шесть эпизодов преступления, которые нарушают четвертую часть 160 статьи УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере), передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как уверяет следователи, чиновник в 2015 году незаконно издал поставления, по которым он передавал в собственность своим родственникам шесть гектаров земли. Стоимость участков оценили в 8,7 миллиона рублей.

- Магомед Джелилов содержится под стражей. Уголовное дело для определения территориальной подсудности направлено в Верховный Суд Российской Федерации, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU