2019-12-27T16:29:36+03:00
Происшествия

На несуществующих свалках коммерсант на Ставрополье заработал 11 млн рублей

Он получил от государства субсидию на возмещение затрат
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье суд вынес приговор мошеннику, похитившему бюджетные деньги.

В феврале 2013 года мужчина, будучи генеральным директором организации по вывозу бытовых отходов Пятигорска, изготовил заявки на субсидию на возмещение затрат, которые он понес при ликвидации стихийных свалок. В документе он указала, что в декабре 2012 года его организация вывезла больше 15 тыс. м3 мусора. В итоге директор получил 11, 5 млн рублей за работы, которых фактически не было выполнено.

Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима, а также удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о взыскании причиненного ущерба в размере 11,5 млн. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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