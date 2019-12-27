2019-12-27T17:03:23+03:00
Общество

В Пятигорске протестировали Volkswagen Teramont

Тестовый автомобиль для автоблогера Александра Железникова на два дня предоставил «АвтоБерг» - единственный на КМВ официальный дилер Volkswagen
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- Понравилось! Захотел большую машину, - поделился впечатлениями Александр. - Хотя раньше не понимал, зачем она нужна. Очень приятное ощущение от езды на внушительном полноприводном автомобиле, который еще и радует своей динамикой - чего я вообще от него не ждал! В общем, семейные люди оценят, а холостяки задумаются.

Полную версию, в которой обо всем более подробно, вы можете посмотреть по ссылке Подробнее о Volkswagen Teramont на официальном сайте.

Позвоните по номеру 8 (8793) 970-303 в Пятигорске и получите специальное предложение! Также вас ждет полный тестовый парк для испытания возможностей Volkswagen и персональный тест-драйв в день обращения. Количество автомобилей ограничено. Подробности в отделе продаж новых автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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