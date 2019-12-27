В КЧР осужден организатор наемного убийства кандидата на пост председателя правительства

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-27T17:05:31+03:00

Он нашел нужных людей и передал им оплату за уничтожение политика

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Жителя КЧР осудили за пособничество в убийстве по найму. Он в апреле 2010 года по просьбе экс-главы администрации Хабезского района Республики подыскал исполнителя для убийства кандидата на пост Председателя Правительства КЧР. Он предоставил исполнителям убийства всю исчерпывающую информацию о жертве: внешность, марка автомобиля, место жительства. Он же передал оплату за «работу» в размере 500 тысяч рублей.

12 мая 2010 года кандидат был убит выстрелом из огнестрельного оружия.

Суд приговорил подсудимого к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщает Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в СКФО.

До этого были осуждены трое исполнителей преступления. В отношении заказчика расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU