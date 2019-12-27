Рашид Темрезов: «Результаты нашей работы должен почувствовать каждый житель нашей республики»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-27T17:29:46+03:00

В преддверии Нового года глава КЧР обратился к парламенту, правительству республики, главам администраций городов и районов

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Рашид Темрезов поблагодарил коллег за совместную работу в текущем году, направленную на социально-экономические развитие Карачаево-Черкесской Республики.

Руководитель КЧР отметил, что 2019 год был достаточно насыщенным периодом, это был год старта реализации национальных проектов, выборов депутатов в Народное Собрание (парламента) КЧР и других важных общественно-политических событий.

Рашид Темрезов нацелил присутствующих на дальнейшую эффективную работу по достижению новых результатов в социально-экономической сфере региона в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU