Рашид Темрезов: «Результаты нашей работы должен почувствовать каждый житель нашей республики»
Рашид Темрезов поблагодарил коллег за совместную работу в текущем году, направленную на социально-экономические развитие Карачаево-Черкесской Республики.
Руководитель КЧР отметил, что 2019 год был достаточно насыщенным периодом, это был год старта реализации национальных проектов, выборов депутатов в Народное Собрание (парламента) КЧР и других важных общественно-политических событий.
Рашид Темрезов нацелил присутствующих на дальнейшую эффективную работу по достижению новых результатов в социально-экономической сфере региона в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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