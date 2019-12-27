Невероятная история о том, как судьба сделала россиянина Сантой для незнакомой девочки из Австрии

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-27T17:37:04+03:00

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Воздушный шар из Австрии долетел до Ставропольского края. Житель Кисловодска Амин Аджиев поймал гостя, в котором была записка. После ее изучения оказалось, что письмо адресовано Санта-Клаусу и написано на немецком языке, рассказывает пресс-служба администрации города.

Выяснилось, что послание оставила девочка из австрийского города Оберндорф. Ее посланнику удалось преодолеть больше 2 тысяч километров, чтобы оказаться под Новый год на Ставрополье. Аджиев, ставший Клаусом не по собственной воле, связался с родителями девочки. Теперь подарок для таинственной незнакомки собирают всем миром.

ИСТОЧНИК KP.RU