2019-12-27T18:16:22+03:00
Общество

Дилерский центр «СтрелаАвто» приглашает «шкодоводов» и их детей на «шоколадную фабрику»

В Минеральных Водах приготовили новогоднее представление с участием Вилли Вонка
Анна БОРИСОВА
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Новогоднее представление от "СтрелаАвто" пройдет в МинводахНовогоднее представление от "СтрелаАвто" пройдет в Минводах
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Новый год - любимый праздник большинства взрослых и детей, ведь в эту ночь случаются настоящие чудеса. Чтобы настроение у маленьких и взрослых становилось все волшебнее, в дилерском центре «СтрелаАвто» подготовили сказочное представление. Его главным героем станет эксцентричный и энергичный кондитер Вилли Вонк. Он пригласит детей в новогоднее путешествие на свою «шоколадную фабрику».

Но что делать, если сладкий конвейер вдруг остановится? Маленькие гости помогут Вилли Вонку, поиграют с веселыми аниматорами, поучаствуют в конкурсах и смогут выиграть вкусные подарки. А нарядный аквагрим поможет юным зрителям сохранить новогоднее настроение.

Яркое и красочное представление для любителей автомобилей ŠKODA и их маленьких сладкоежек пройдет 29 декабря с 13.00 до 15.00. Кстати, пока дети будут веселиться, родители смогут пройти тест-драйв, чтобы поближе познакомиться с новыми моделями. А если захочется это сделать вместе с ребенком - в ДЦ «СтрелаАвто» предоставят детские автокресла.

«Шкодоводов» ждут в ДЦ «СтрелаАвто» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1. Контактный телефон (для записи на детский праздник и на тест-драйв) - 887922 65353.

ИСТОЧНИК KP.RU

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