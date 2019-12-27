Более 32,5 млн зарплаты задолжал своим сотрудникам руководитель ингушского предприятия

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-27T18:50:54+03:00

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Исполняющий обязанности директора ингушского предприятия «ГУП «Ингушрегионводоканал» больше двух месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам.

Перед работниками производства образовалась задолженность в размере более 32, 5 млн рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, директор умышленно не платил сотрудникам заслуженные деньги. Однако после проверки злоумышленник полностью рассчитался с работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU