2019-12-27T18:50:54+03:00
Общество

Более 32,5 млн зарплаты задолжал своим сотрудникам руководитель ингушского предприятия

Директор умышленно не платил сотрудникам заслуженные деньги
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Исполняющий обязанности директора ингушского предприятия «ГУП «Ингушрегионводоканал» больше двух месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам.

Перед работниками производства образовалась задолженность в размере более 32, 5 млн рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, директор умышленно не платил сотрудникам заслуженные деньги. Однако после проверки злоумышленник полностью рассчитался с работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Потанцуй за проезд»: «Новогодний троллейбус» с дискотекой прокатится по Ставрополю
Более 32,5 млн зарплаты задолжал своим сотрудникам руководитель ингушского предприятия
Дилерский центр «СтрелаАвто» приглашает «шкодоводов» и их детей на «шоколадную фабрику»
Невероятная история о том, как судьба сделала россиянина Сантой для незнакомой девочки из Австрии
Рашид Темрезов: «Результаты нашей работы должен почувствовать каждый житель нашей республики»
В КЧР осужден организатор наемного убийства кандидата на пост председателя правительства
В Пятигорске протестировали Volkswagen Teramont
На несуществующих свалках коммерсант на Ставрополье заработал 11 млн рублей
Чиновника из Дагестана будут судить за передачу земли своим родственникам
Кавказец на Land Rover угнал Kia Rio у мастера спорта в Петербурге
За кражу Рождества осудят ставропольского "Гринча"
Синоптики рассказали, будет ли на Ставрополье снег в новогоднюю ночь
Минприроды Ингушетии подозревают в сговоре при проведении торгов
Подарок на подарке и любимая Мышка - как искалеченную ингушскую девочку встретили на родине
Рамзан Кадыров исполнил желания российских детей
Мужчину, зарезавшего 8-месячную дочь на Ставрополье, ждет суд
В последние дни года на Ставрополье польёт дождь
Как Сбербанк будет работать в праздники
В Невинномысске открыли крупнейший на Ставрополье путепровод
Рашид Темрезов принял участие в заседании Госсовета
Готовился сделать из соседа шашлык: на Ставрополье задержан кровожадный рецидивист
Под Пятигорском водитель "Форда" отправил пешехода в кому
Семья Арашуковых сбежала за границу из-за новых уголовных дел
В Северной Осетии схватили банду торговцев ртутью, оружием и фальшивыми долларами