В ДТП погибли охранник главы Ингушетии и его ребенок

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-28T11:12:21+03:00

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В Ингушетии в лобовом столкновении погиб охранник главы республики Мовсар Евкуров. Новость об этом распространилась в социальных сетях. По сведениям авторов сообщения, Евкуров возвращался домой вместе с семьей ночью. В результате лобового столкновения со встречной машиной Мовсар и его маленький ребенок погибли на месте. Жена с еще одним ребенком госпитализированы в тяжелом состоянии.

Похороны, как сообщают знакомые семьи, состоятся в селении Ольгетти.

ИСТОЧНИК KP.RU