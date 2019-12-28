В ДТП погибли охранник главы Ингушетии и его ребенок
Мовсар Евкуров ехал на машине вместе с женой и детьми
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В Ингушетии в лобовом столкновении погиб охранник главы республики Мовсар Евкуров. Новость об этом распространилась в социальных сетях. По сведениям авторов сообщения, Евкуров возвращался домой вместе с семьей ночью. В результате лобового столкновения со встречной машиной Мовсар и его маленький ребенок погибли на месте. Жена с еще одним ребенком госпитализированы в тяжелом состоянии.
Похороны, как сообщают знакомые семьи, состоятся в селении Ольгетти.
ИСТОЧНИК KP.RU