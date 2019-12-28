Кадыров ударил кулаком "чеченского Халка"

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-28T13:05:32+03:00

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Рамзан Кадыров встретился с известным блогером Асхабом Тамаевым по прозвищу "чеченский Халк". Так его назвали за большую шею и телосложение, похожее на известного киногероя. Кадыров и Тамаев пересеклись в коридоре. На видео, выложенном в Instagram, общение между ними происходит на чеченском. Глава Чечни несколько раз пытается кулаком "пробить пресс" Тамаеву. Тот напрягает мускулатуру и выдерживает удар в живот. На прощание Кадыров позвал Халка на тренировку в клуб "Ахмат".

- Это самое крутое, что мне предлагали за мои 18 лет .Большое Вам спасибо, Рамзан Ахматович! Был очень рад встрече с Вами, Ахмат сила ! - написал Тамаев у себя в Instagram.

Кадыров пробил пресс "чеченскому Халку".

ИСТОЧНИК KP.RU