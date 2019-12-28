Видео: в Ставрополе голый мужчина разгромил супермаркет "Магнит"
Супермаркет "Магнит" на улице Кулакова подвергся нападению неадекватного мужчины в одних трусах. Он ворвался в торговый зал и стал бегать вдоль прилавков, сбрасывая на пол товары. При этом он кричал и рычал.
- Это продолжалось минуты три, он был абсолютно не в себе, пока мы его не схватили и не вынесли на улицу, - рассказал очевидец происшествия.
В итоге четверо посетителей магазина смогли совладать с неадекватом и, схватив его за руки и за ноги, вынести на улицу. Там мужчину забрала полиция. В отделе на него завели уголовное дело по статье "порча чужого имущества". По предварительной версии, мужчина находился под действием наркотических веществ.
Голый мужчина разгромил супермаркет в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU