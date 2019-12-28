На Ставрополье разбилась маршрутка с 15 пассажирами

28 Дек. 20:22 2019-12-28T20:32:37+03:00

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В Нефтекумском городском округе столкнулись "Приора" и пассажирский "Форд". ДТП произошло на 17 км дороги "Играклы-Тюбэ" по вине водителя "Приоры", который выехал на встречку. Водитель легкового авто и 1 пассажир маршрутки (оба жители Нефтекумского округа) госпитализированы с травмами. Другие участники ДТП не пострадали.

- Большего количества пострадавших удалось избежать благодаря пристегнутым ремнями безопасности. Маршрутка следовала из Ставропольского края в соседний регион, всего в салоне в момент ДТП находились 15 пассажиров. Все они отправлены к месту следования попутным транспортом. На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU