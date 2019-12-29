Вышла в тапочках и пропала: ставрополец разыскивает супругу

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-29T17:47:37+03:00

26 декабря Галина Кудря ушла из дома и с тех пор не вернулась

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В Ставрополе супруг вместе с полицейскими разыскивает пропавшую 26 декабря Галину Кудря. 35-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Была одета в синие джинсы и бежевую кофту. На ногах - тапочки.

Приметы: рост 165 см, волосы темно-русые до плеч, есть родинка на правой щеке.

Всем, кто может знать о местонахождении женщины, звонить по номерам: 8 (8652) 56-02-17, 8 (8652) 30-48-09 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU