Вышла в тапочках и пропала: ставрополец разыскивает супругу
26 декабря Галина Кудря ушла из дома и с тех пор не вернулась
Фото: МВД СК
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В Ставрополе супруг вместе с полицейскими разыскивает пропавшую 26 декабря Галину Кудря. 35-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Была одета в синие джинсы и бежевую кофту. На ногах - тапочки.
Приметы: рост 165 см, волосы темно-русые до плеч, есть родинка на правой щеке.
Всем, кто может знать о местонахождении женщины, звонить по номерам: 8 (8652) 56-02-17, 8 (8652) 30-48-09 или 02
ИСТОЧНИК KP.RU