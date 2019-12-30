Дагестанец на мотоцикле прыгнет с высоты почти две тысячи метров

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-30T09:32:27+03:00

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Житель Дагестана Гаджимурад Ахмедов планирует прыгнуть в Сулакский каньон на мотоцикле. Его высота составляет 1920 метров, гласят данные, опубликованные на сайте каньона.

Мужчина уже девять лет занимается мотоспортом. Ахмедов хочет популяризировать свое хобби в республике, для чего совершит трюк, которому не было аналогов в России. На мотоцикле он спрыгнет в Сулакский каньон с парашютами, один из которых для него, другой - для транспорта. Для осуществления идеи у Ахмедова есть и спонсоры.

ИСТОЧНИК KP.RU