2019-12-30T09:45:59+03:00
Общество

В СКФО почти не пьют шампанское в Новый год

Ставрополец выпивает меньше двух бокалов, а житель Чечни ни одного
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии и Чечне шампанское в новогодние праздники не пьют. Специалисты РИА Новости составили рейтинг регионов по популярности игристого напитка в Новый год. Оказалось, что больше всего этот вид алкоголя в определенные числа закупают жители Ненецкого автономного округа, где приходится около четырех бокалов на человека.

Ставрополье находится на 72 месте рейтинга, здесь один человек в среднем выпивает по 1,39 бокала шампанского. Доля выпитого в праздники напитка в годовом потреблении составила 21,9%. Дальше среди регионов СКФО идет Северная Осетия, где не выпивается даже одного бокала шампанского. И совсем не уважают праздничные пузырики в хрустале в КЧР, КБР, Дагестане, Ингушетии и Чечне, которые идут друг за другом, замыкая список из любителей шампанского в Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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