Маршрутка с 9 пассажирами опрокинулась на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-30T10:07:51+03:00

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В Благодарном около 7 утра сегодня столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка. На одном из нерегулируемых перекрестков города водитель автомобиля «Шевроле Круз»,при выезде со второстепенной дороги, не пропустил «ГАЗель» и столкнулся с ней. От удара микроавтобус перевернулся на бок.

В больницу доставлены 5 человек. Ни у одного из пострадавших серьезных травм не обнаружилось.

Иномаркой управляла 42-летняя местная жительница. Она осталась цела.

В момент аварии в общественном транспорте ехали 9 пассажиров. Все они рабочие с одного предприятия.

На месте работают инспекторы. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU