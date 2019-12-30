Маршрутка с 9 пассажирами опрокинулась на Ставрополье
В Благодарном около 7 утра сегодня столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка. На одном из нерегулируемых перекрестков города водитель автомобиля «Шевроле Круз»,при выезде со второстепенной дороги, не пропустил «ГАЗель» и столкнулся с ней. От удара микроавтобус перевернулся на бок.
В больницу доставлены 5 человек. Ни у одного из пострадавших серьезных травм не обнаружилось.
Иномаркой управляла 42-летняя местная жительница. Она осталась цела.
В момент аварии в общественном транспорте ехали 9 пассажиров. Все они рабочие с одного предприятия.
На месте работают инспекторы. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU