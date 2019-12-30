2019-12-30T12:06:22+03:00
Общество

«Опровергла свою смерть»: в Чечне распространились слухи о самоубийстве блогера Макки Асхабовой

Хейтеры писали, что «на такой поступок» девушка решилась после пресс-конференции Кадырова
Ася АСРЯН
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У романтической патриотки есть мечта –— встретиться с главой ЧечниУ романтической патриотки есть мечта –— встретиться с главой ЧечниФото: СОЦСЕТИ
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Прославившаяся на всю страну чеченская поэтесса Макка Асхабова, посвятившая стихотворение президенту Путину, записала новое видеообращение к подписчикам.

Поводом послужили слухи ее хейтеров в соцсети. Пользователи интернета стали активно писать, что 19-летняя блогер покончила жизнь самоубийством. Причем, в сообщениях о смерти чеченки говорилось, что поэтесса покончила с собой после того, как глава республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции заговорил о ней.

Тогда чеченский лидер пожелал ей скорейшего выздоровления, подчеркнув, что «девушка больна», пишет «Грозныйинформ». На той же пресс-конференции глава республики обратился к жителям региона с просьбой прекратить травлю Макки в соцсети.

Напомним, этой осенью в разговоре с журналистом чеченка призналась, что рифмует строки и читает их на видео, не ради айфона, как думают многие.

Макка Асхабова опровергла свою смерть.

Девушка рассказала, что любит участвовать в поэтических конкурсах. И всегда рассчитывает на победу, но не ради айфона. У романтической патриотки есть мечта –— встретиться с главой Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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