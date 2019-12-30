Центр Ставрополя перекроют 31 декабря
Ограничения начнутся с самого утра
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В Ставрополе в новогоднюю ночь будут перекрыты несколько улиц. Как сообщают в краевой Госавтоинспекции, ограничения на въезд будут распространяться на улицу Морозова от улицы Артема до Маршала Жукова и улицы Маршала Жукова от Ленина до Дзержинского.
Проехать по ним будет невозможно с утра 31 декабря до 3 ночи 1 января.
С 9 часов вечера 31 декабря автомобилистам придется искать объезд улиц Артема, Дзержинского, Кавалерийской, Булкина, Советской и проспекту Октябрьской Революции, пишет Newstracker.
ИСТОЧНИК KP.RU