В новогоднюю ночь ессентучане будут водить хоровод

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-30T11:56:06+03:00

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Уже неделю ессенучане репетируют встречу Нового года. Более ста новогодних елок уже отгремели в школах, на предприятиях и в соцучреждениях. Завтра настанет день самого главного новогоднего торжества.

Ежегодное шоу «Новый год - семейный праздник» соберет на Театральной площади ессентучан и гостей курорта. Откроет праздничный Open air в 19.00 танцевальный флешмоб. Всех активных горожан приглашают на танцы под елкой. Профессиональные танцоры покажут активным горожанам самые модные движения под популярные хиты.

В 21.00 у главной городской елки ждут юных ессентучан. Детская программа «Праздник к нам приходит» подарит встречу со сказочными героями и Дедом Морозом. В 21.30 на сцене выступит ростовская группа «Амазонки», женский квартет исполняет популярные песни Лободы, Лолиты, Аллы Пугачевой. Кавер-группа «Гланс Бэнд» начнет поздравлять ессентучан с 22.30. Квартет исполнит российские и зарубежные хиты.

Ровно в полночь начнется праздничный фейерверк - 3 тысячи ярких комет, снежинок, звезд озарят небо. Воздушное шоу ознаменует не только начало 2020 года, но и большого хоровода вокруг новогодней елки. На праздник ожидаются около 10 тысяч гостей, к большой ессентукской семье присоединяются не только отдыхающие, но и жители соседних городов КМВ.

Завершит большую новогоднюю ночь Ессентуков в 1 час 20 минут выступление хэдлайнера, группы «Братья Грим». Главная новогодняя ночь на Театральной площади завершится в 1 час 20 минут. Работа городского транспорта будет продлена до 2 часов ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU