Видео: Перестрелка между двумя тейпами в Ингушетии закончилась гибелью парня
Инцидент произошёл в ночь на 30 декабря, в ингушском городе Сунжа. Там между представителями двух фамилий начался конфликт, позже переросший в перестрелку. Ссора произошла между молодыми людьми, представителями двух тейпов Евлоевых и Полонкоевых, сообщает «Интерфакс-Юг».
Известно, что конфликт случился на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. Пострадавших молодых людей доставили в больницу. Один из участников перестрелки погиб.
Сообщается, что громкий конфликт случился на почве разногласий о принадлежности башенного комплекса Пялинг в Джейрахском районе.
В марте этого года на территории близ этого башенного комплекса по решению суда с помощью бульдозера снесли незаконную постройку Полонкоевых.
Перестрелка между двумя тейпами в Ингушетии закончилась гибелью парня.
Чрезмерно жесткие действия приставов вызвали общественный резонанс и критику со стороны руководства республики. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU