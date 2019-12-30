Видео: Перестрелка между двумя тейпами в Ингушетии закончилась гибелью парня

30 Дек. 12:35 2019-12-30T14:19:27+03:00

Конфликт случился на почве разногласий о принадлежности башенного комплекса Пялинг в Джейрахском районе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ссора произошла между молодыми людьми, представителями двух тейпов Евлоевых и Полонкоевых

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Инцидент произошёл в ночь на 30 декабря, в ингушском городе Сунжа. Там между представителями двух фамилий начался конфликт, позже переросший в перестрелку. Ссора произошла между молодыми людьми, представителями двух тейпов Евлоевых и Полонкоевых, сообщает «Интерфакс-Юг».

Известно, что конфликт случился на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. Пострадавших молодых людей доставили в больницу. Один из участников перестрелки погиб.

Сообщается, что громкий конфликт случился на почве разногласий о принадлежности башенного комплекса Пялинг в Джейрахском районе.

В марте этого года на территории близ этого башенного комплекса по решению суда с помощью бульдозера снесли незаконную постройку Полонкоевых.

Перестрелка между двумя тейпами в Ингушетии закончилась гибелью парня.

Чрезмерно жесткие действия приставов вызвали общественный резонанс и критику со стороны руководства республики. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU