2019-12-30T13:44:08+03:00
Происшествия

Появилось жуткое видео самосуда над воровкой в Чечне

Не известно, чем закончился инцидент [видео]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Фрагмент видеоФрагмент видео
Изменить размер текста:

В сети появились кадры самосуда над воровкой, которая украла телефон у продавщицы рынка. Видео ужаснуло пользователей сети, и они стали на защиту растерзанной девушки.

Как уверяет автор ролика в описании, на факт воровства обратила внимание сама продавщица. Когда посетительница потянулась за чужим телефоном, это заметила владелица точки и подняла тревогу среди своих коллег. Тогда-то началась расправа.

Женщины окружили воровку, одна из них взяла ее за волосы и дергала из стороны в сторону. Некоторые осматривали вещи пойманной и нашли еще несколько кошельков. Люди неистово ругались и даже заставили воровку поднять свитер, чтобы доказать, что в бюстгальтере у нее ничего не спрятано.

Чем закончился самосуд - не известно. Полное видео расправы мы не можем опубликовать по этическим соображениям.

Самосуд над воровкой в Чечне. Видео: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе на парковке сгорела машина
На ессентукском озере «моржи» устроили прощальную вечеринку
В Минводах автовладельцы SKODA могут воспользоваться сервисом с выгодой до 40%
Появилось жуткое видео самосуда над воровкой в Чечне
Видео: Перестрелка между двумя тейпами в Ингушетии закончилась гибелью парня
В новогоднюю ночь ессентучане будут водить хоровод
Центр Ставрополя перекроют 31 декабря
«Опровергла свою смерть»: в Чечне распространились слухи о самоубийстве блогера Макки Асхабовой
Маршрутка с 9 пассажирами опрокинулась на Ставрополье
В СКФО почти не пьют шампанское в Новый год
Погода в Ставрополе на Новый год: 31 декабря 2019 горожане так и не увидят снега
Дагестанец на мотоцикле прыгнет с высоты почти две тысячи метров
Смертельная авария с «КамАЗом» произошла в КБР
Вышла в тапочках и пропала: ставрополец разыскивает супругу
«Должен был танцевать на городской площади»: в ДТП погиб молодой артист из Дагестана
В Ставрополе машина врезалась в толпу людей
На Ставрополье разбилась маршрутка с 15 пассажирами
Видео: в Ставрополе голый мужчина разгромил супермаркет "Магнит"
Видео: машина попала под камнепад в Дагестане, трое погибших
Кадыров ударил кулаком "чеченского Халка"
В ДТП погибли охранник главы Ингушетии и его ребенок
«Потанцуй за проезд»: «Новогодний троллейбус» с дискотекой прокатится по Ставрополю
Более 32,5 млн зарплаты задолжал своим сотрудникам руководитель ингушского предприятия
Дилерский центр «СтрелаАвто» приглашает «шкодоводов» и их детей на «шоколадную фабрику»
Невероятная история о том, как судьба сделала россиянина Сантой для незнакомой девочки из Австрии