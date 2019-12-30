Появилось жуткое видео самосуда над воровкой в Чечне

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-30T13:44:08+03:00

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В сети появились кадры самосуда над воровкой, которая украла телефон у продавщицы рынка. Видео ужаснуло пользователей сети, и они стали на защиту растерзанной девушки.

Как уверяет автор ролика в описании, на факт воровства обратила внимание сама продавщица. Когда посетительница потянулась за чужим телефоном, это заметила владелица точки и подняла тревогу среди своих коллег. Тогда-то началась расправа.

Женщины окружили воровку, одна из них взяла ее за волосы и дергала из стороны в сторону. Некоторые осматривали вещи пойманной и нашли еще несколько кошельков. Люди неистово ругались и даже заставили воровку поднять свитер, чтобы доказать, что в бюстгальтере у нее ничего не спрятано.

Чем закончился самосуд - не известно. Полное видео расправы мы не можем опубликовать по этическим соображениям.

Самосуд над воровкой в Чечне. Видео: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU