В Минводах автовладельцы SKODA могут воспользоваться сервисом с выгодой до 40%

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-30T14:06:16+03:00

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Официальный дилер ŠKODA «СтрелаАвто» в городе Минеральные Воды предлагает воспользоваться услугами зимнего сервиса с выгодой до 40% для автомобилей старше 3 лет и гарантией на все виды работ!

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте service.skoda-avto.ru и получить промокод, предоставляющий право на получение одноразовой выгоды, размер которой зависит от общей суммы заказ-наряда.

Пройти процедуру регистрации и получения промокода можно как дистанционно, так и непосредственно в шоуруме дилерского центра, воспользовавшись помощью сотрудников.

Предложение действительно до 29 февраля 2020 года для всех моделей и комплектаций автомобилей марки ŠKODA старше 3 лет.

В акции участвуют определенные виды оригинальных деталей и работы по их установке, связанные с:

• заменой отдельных компонентов или всего комплекта сцепления,

• заменой комплекта ГРМ и водяного насоса,

• заменой компонентов передней и задней подвесок, • заменой компонентов тормозной системы.

Владельцы автомобилей ŠKODA старше 3 лет при покупке оригинальных запасных частей и проведению работ по их установке на сумму от 10000 руб. получают следующие денежные выгоды:

• От 10 000 до 19 999 руб. – выгода составит 4000 руб.

• От 20 000 до 29 999 руб. – выгода составит 6000 руб.

• От 30 000 руб. и выше – выгода составит 8 000 руб.

Желаем вам по-настоящему зимней погоды и новогодних путешествий на вашей ŠKODA! Подробнее о сроках акции, условиях, месте и порядке получения по ссылке на официальном сайте или по тел.: (87922) 65353. Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU