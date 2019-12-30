В Минводах автовладельцы SKODA могут воспользоваться сервисом с выгодой до 40%
Официальный дилер ŠKODA «СтрелаАвто» в городе Минеральные Воды предлагает воспользоваться услугами зимнего сервиса с выгодой до 40% для автомобилей старше 3 лет и гарантией на все виды работ!
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте service.skoda-avto.ru и получить промокод, предоставляющий право на получение одноразовой выгоды, размер которой зависит от общей суммы заказ-наряда.
Пройти процедуру регистрации и получения промокода можно как дистанционно, так и непосредственно в шоуруме дилерского центра, воспользовавшись помощью сотрудников.
Предложение действительно до 29 февраля 2020 года для всех моделей и комплектаций автомобилей марки ŠKODA старше 3 лет.
В акции участвуют определенные виды оригинальных деталей и работы по их установке, связанные с:
• заменой отдельных компонентов или всего комплекта сцепления,
• заменой комплекта ГРМ и водяного насоса,
• заменой компонентов передней и задней подвесок, • заменой компонентов тормозной системы.
Владельцы автомобилей ŠKODA старше 3 лет при покупке оригинальных запасных частей и проведению работ по их установке на сумму от 10000 руб. получают следующие денежные выгоды:
• От 10 000 до 19 999 руб. – выгода составит 4000 руб.
• От 20 000 до 29 999 руб. – выгода составит 6000 руб.
• От 30 000 руб. и выше – выгода составит 8 000 руб.
Желаем вам по-настоящему зимней погоды и новогодних путешествий на вашей ŠKODA! Подробнее о сроках акции, условиях, месте и порядке получения по ссылке на официальном сайте или по тел.: (87922) 65353. Реклама
ИСТОЧНИК KP.RU
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