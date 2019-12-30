2019-12-30T14:23:05+03:00
Общество

На ессентукском озере «моржи» устроили прощальную вечеринку

20 самых закаленных горожан вышли на водный флешмоб
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Ессентукские "моржи" устроили предновогодний заплыв.Ессентукские "моржи" устроили предновогодний заплыв.
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В озере Ессенуков обнаружены Деды Морозы со Снегурочками - 20 самых закаленных ессентучан и ессентучанок вышли на водный флешмоб, который посвятили уходящему 2019-му.

В этом году впервые зожевцы решили провести костюмированную фотосессию и только потом перейти к водной феерии. Изюминку в ряды сильных духом внесли русские красавицы в кокошниках. Чтобы придать моменту торжественность, головные уборы во время заплыва не снимали. Вода в озере бодрящая, уже неделю не поднимается выше пяти градусов.

По словам идейного вдохновителя группы «моржей» Виктора Басурина, следующий массовый заплыв морозоустойчивых ессентучан пройдет 1 января. В этот день «моржи» поздравят всех землян с наступившим годом, смоют все болезни и неприятности. Отменить ледяные процедуры не сможет ни погода, ни плохое самочувствие. Клуб любителей зимнего плавания желает всем жителям Ессентуков счастья, любви и здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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