Отек легких и мозга от рвоты: дело о смерти 10-летнего мальчика передано в суд

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-30T16:38:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Дагестанские следователи закончили расследование уголовного дела против медсестры Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра. Женщину обвиняют в нарушении второй части 109 статьи УК ФР (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Как установило следствие, в сентябре 2018 года 10-летний мальчик, который находился в центре, несколько раз жаловался медицинскому сотруднику на головную боль и тошноту. Воспитаннику сделали промывание желудка и дали таблетки, назначаемые только по рекомендации врача.

Ночью состояние мальчика ухудшилось, его экстренно отвезли в клинику, где он скончался спустя пару часов. Причиной смерти стали халатность медсестры и недооценка тяжести состояния пациента, уверены следователи. В таких обстоятельствах она должна была отправить мальчика в больницу, чтобы ему установили верный диагноз. Ребенок умер от отека легких и головного мозга, который наступил в результате интоксикации.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU