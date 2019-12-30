В Минеральных Водах появилась своя «сцена на колёсах»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-30T16:17:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь для создания импровизированной сцены ничего не нужно — автомобиль оснащен всем необходимым: он открывается как ларец, вмещает в себя сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры, то есть все необходимое для проведения концертов и кинопоказов.

Сегодня на площади у городского парка состоялась презентация передвижного автоклуба с детской шоу-программой «СПАСТИ НОВЫЙ ГОД». Для десятков собравшихся жителей с праздничным представлением выступили лучшие коллективы Минераловодского округа, любимые сказочные герои, Баба Яга и Дедушка Мороз.

Со столь значимым приобретением минераловодцев поздравила директор Централизованной клубной системы округа Таисия Фоменко, подчеркнув возможности, которые появляются благодаря такому спецтранспорту:

- В течение последних трех лет на территории Российской Федерации работают национальные проекты, в том числе федеральный партийный проект «Культура малой Родины», одним из направлений которого является «Развитие культуры на селе». Благодаря этому проекту нами получен автоклуб – специализированное транспортное средство, предназначенное для проведения культурно-массовых мероприятий. Во многих отдаленных небольших населенных пунктах нет даже своего дома культуры, но теперь это не проблема, ведь автоклуб позволит творческим коллективам беспрепятственно ездить и выступать в любом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU