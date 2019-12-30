Коммунальщики Ессентуков переходят на усиленный режим

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-30T16:22:08+03:00

Порядок на улицах в праздники — на особом контроле у городских властей

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Бесснежные праздники упростят работу дорожников и дворников, основной упор будет делаться на уборку улиц и подметание дорог. Выходных в графике городского ЖКХ не будет.

Сейчас коммунальщики готовят к празднику Театральную площадь. Завтра с 19.00 здесь пройдет большое новогоднее шоу, идет монтаж светозвукового оборудования. В новогоднюю ночь в Ессентуках ожидается большое число гостей, мусор за многочисленными зрителями будут убирать с помощью машины-пылесоса и вручную.

После главного шоу город, как правило, засыпан множеством петард и салютов, ликвидировать остатки праздника будут бригады дворников. Большая часть работы в праздничные дни ляжет на плечи ессентукского Комбината по благоустройству.

Порядок на улицах и готовность коммунальной инфраструктуры к длительным праздникам находится у администрации города на особом контроле. Особое внимание пожарной безопасности, причиной пожаров становятся и некачественная пиротехника и халатность при обращении с огнем.

Администрация Ессентуков просит горожан и гостей города усилить бдительность и соблюдать осторожность при пользовании опасными предметами, газом, огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU