Коммунальщики Ессентуков переходят на усиленный режим
Бесснежные праздники упростят работу дорожников и дворников, основной упор будет делаться на уборку улиц и подметание дорог. Выходных в графике городского ЖКХ не будет.
Сейчас коммунальщики готовят к празднику Театральную площадь. Завтра с 19.00 здесь пройдет большое новогоднее шоу, идет монтаж светозвукового оборудования. В новогоднюю ночь в Ессентуках ожидается большое число гостей, мусор за многочисленными зрителями будут убирать с помощью машины-пылесоса и вручную.
После главного шоу город, как правило, засыпан множеством петард и салютов, ликвидировать остатки праздника будут бригады дворников. Большая часть работы в праздничные дни ляжет на плечи ессентукского Комбината по благоустройству.
Порядок на улицах и готовность коммунальной инфраструктуры к длительным праздникам находится у администрации города на особом контроле. Особое внимание пожарной безопасности, причиной пожаров становятся и некачественная пиротехника и халатность при обращении с огнем.
Администрация Ессентуков просит горожан и гостей города усилить бдительность и соблюдать осторожность при пользовании опасными предметами, газом, огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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